Люди в масках задержали в Минске несколько участников акции солидарности с Колесниковой

Люди в масках и без опознавательных знаков на форме на Комаровском рынке в Минске вечером 8 сентября начали задерживать участников акции солидарности с одним из лидеров оппозиции Марией Колесниковой. В числе задержанных – пожилые женщины, сообщил белорусский портал TUT.BY.
Сотни собравшихся на рынке скандировали "Мария! Мария!" в знак солидарности с задержанной Колесниковой, сообщает газета "Наша Ніва".
"Еврорадио" пишет, что задержания прекратились, как только число протестующих возле Комаровского рынка достигло нескольких сотен человек.
Утром 7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Кроме того, на связь перестали выходить пресс-секретарь координационного совета Антон Родненков, а также исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.
8 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова, Родненков и Кравцов проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Представитель ведомства Антон Бычковский утверждает, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. Женщину задержали.
В Госпогранслужбе Украины подтвердили прибытие двух белорусских оппозиционеров, Колесникова в украинский пункт пропуска не прибывала.
По данным СМИ, оппозиционерка порвала свой паспорт при попытке ее насильственного вывоза из страны.
Член президиума координационного совета оппозиции Максим Знак подчеркнул, что Колесникова озвучивала четкую позицию: ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно. "По крайней мере позавчера вечером она была абсолютно в этом уверена", – сказал он.