Люди в масках задержали в Минске несколько участников акции солидарности с Колесниковой

Сотни собравшихся на Комаровском рынке в Минске скандировали "Мария! Мария!" в знак солидарности с белорусской оппозиционеркой Марией Колесниковой.

Люди в масках и без опознавательных знаков на форме на Комаровском рынке в Минске вечером 8 сентября начали задерживать участников акции солидарности с одним из лидеров оппозиции Марией Колесниковой. В числе задержанных – пожилые женщины, сообщил белорусский портал TUT.BY.

Сотни собравшихся на рынке скандировали "Мария! Мария!" в знак солидарности с задержанной Колесниковой, сообщает газета "Наша Ніва".

"Еврорадио" пишет, что задержания прекратились, как только число протестующих возле Комаровского рынка достигло нескольких сотен человек.