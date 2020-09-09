В координационном совете Беларуси сообщили, что Кравцов и Родненков находятся в Киеве

В координационном совете белорусской оппозиции отметили, что оказавшиеся на территории Украины представители совета Иван Кравцов и Антон Родненков находятся в безопасности.

Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков прибыли в Киев. Об этом сообщили в координационном совете, представителями которого они являются, проинформировало 8 сентября агентство "Интерфакс-Украина".

"Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь, сейчас они находятся в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя нормально. Информация будет дополнена", – рассказали в оппозиционной организации.

Агентство отмечает, что на 20.00 вторника, 8 сентября, запланирована пресс-конференция Кравцова и Родненкова.

8 сентября в погранслужбе Беларуси рассказали, что Родненков, Кравцов, а также оппозиционерка Мария Колесникова утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский утверждал, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину.

В Госпогранслужбе Украины подтвердили, что Родненков и Кравцов пересекли границу, а Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что всех троих выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию. По сообщениям СМИ, Колесникова порвала свой паспорт, после чего выдворить в Украину ее не смогли.