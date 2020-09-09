Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков едут в Киев – Антон Геращенко

Члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков, которых, по словам замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко, выдворили из Беларуси, пересекли украинскую границу и едут в Киев.

Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков прошли контроль на украинской границе и сейчас едут в Киев. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

8 сентября в погранслужбе Беларуси рассказали, что Родненков, Кравцов, а также Мария Колесникова утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что Родненков и Кравцов сейчас находятся в Украине, а Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала. Геращенко заявил, что всех троих выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию. Колесникову, по его словам, не смогли выдворить, так как "эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу". По сообщениям СМИ, оппозиционерка порвала свой паспорт.

Родненков, Кравцов и Колесникова перестали выходить на связь в Минске 7 сентября.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.