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Лукашенко, "как пограничник", назвал правильным задержание Колесниковой – российский журналист

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что оппозиционерка Мария Колесникова "хотела убежать" в Украину, заявил ведущий телеканала "Россия 1" Евгений Рожков.

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В МВД Украины заявили, что Колесникову и еще двух членов координационного совета выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию
В МВД Украины заявили, что Колесникову и еще двух членов координационного совета выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию
Фото: ЕРА

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает правильным задержание белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой на границе с Украиной. Об этом он заявил в интервью российским СМИ 8 сентября, рассказал в эфире "Россия 1" ведущий телеканала Евгений Рожков, который принимал участие в беседе с Лукашенко.

По словам пропагандиста, Лукашенко сказал, что Колесникова "действительно хотела убежать" в Украину, потому что у нее там якобы есть сестра.

"Он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно", – сообщил Рожков. По его словам, Беларусь просит Украину выдать пресс-секретаря координационного совета Антона Родненкова и исполнительного секретаря совета Ивана Кравцова.

Утром 7 сентября в Минске Колесникову задержали и увезли неизвестные. Кроме того, на связь перестал выходить пресс-секретарь координационного совета оппозиции Родненков, а также исполнительный секретарь совета Кравцов. Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову.

В погранслужбе Беларуси рассказали, что Колесникова, Родненков и Кравцов утром 8 сентября проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. Провластные белорусские СМИ сообщали о задержании Колесниковой.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что Родненков и Кравцов сейчас находятся в Украине, а Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала. Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что всех троих выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию. Колесникову, по его словам, не смогли выдворить, так как "эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу". По сообщениям СМИ, оппозиционерка порвала свой паспорт.

Член президиума координационного совета оппозиции Максим Знак подчеркнул, что Колесникова озвучивала четкую позицию: ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно. "По крайней мере, позавчера вечером она была абсолютно в этом уверена", – сказал он.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы, и требуют перевыборов. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, задержание, Мария Колесникова, протесты в Беларуси
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