Лукашенко: Я просто так не уйду. Если уйду, моих сторонников будут резать

По словам главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что четверть века "обустраивал" государство и "просто так все это" не бросит.

Лукашенко: Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ 8 сентября заявил, что не может покинуть пост главы государства, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который участвовал в беседе, в Telegram привел его цитату, близкую к тексту.

"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать", – цитирует он Лукашенко.

Запись интервью проходила во Дворце независимости в Минске. Кроме Бабаяна, к Лукашенко приехали главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, ведущий телеканала "Россия 1" Евгений Рожков и корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий.

По сообщениям журналистов, Лукашенко заявил им, что, "возможно, немного пересидел" на президентском посту, который занимает с 1994 года. Текст интервью пока не опубликован.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим. Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.