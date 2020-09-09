В Кремле не готовы признать наличие в Беларуси политзаключенных

Кремль не обладает детальной информацией о ситуации с задержанием белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, а потому не готов признать наличие в Беларуси политзаключенных, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в Кремле надеются на разъяснения по ситуации с Колесниковой Фото: EPA

Кремль не готов признать наличие в Беларуси политических заключенных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Кремль не обладает детальной информацией о том, что произошло с Колесниковой.

Песков подчеркнул, что похищение людей никоим образом нельзя одобрить, но это "нужно дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом". Он добавил, что сейчас поступает самая противоречивая информация о ситуации с задержанием Колесниковой и в Кремле надеются услышать какие-то разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло.

Комментируя призывы ряда западных стран и международных организаций освободить политических заключенных в Беларуси, Песков заявил, что "здесь нельзя делать какие-то обобщения".

Утром 7 сентября в Минске Колесникову задержали и увезли неизвестные. Кроме того, на связь перестал выходить пресс-секретарь координационного совета оппозиции Антон Родненков, а также исполнительный секретарь совета Иван Кравцов. Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову.

8 сентября в погранслужбе Беларуси рассказали, что Колесникова, Родненков и Кравцов сегодня утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. Провластные белорусские СМИ сообщали о задержании Колесниковой.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что Родненков и Кравцов сейчас находятся в Украине, а Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала. Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что всех троих выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию. Колесникову, по его словам, не смогли выдворить, так как "эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу". По сообщениям СМИ, оппозиционерка порвала свой паспорт.

Член президиума координационного совета оппозиции Максим Знак подчеркнул, что Колесникова озвучивала четкую позицию: ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно. "По крайней мере позавчера вечером она была абсолютно в этом уверена", – сказал он.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.