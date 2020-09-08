"Массовое запугивание граждан со стороны государства должно быть прекращено". В Совете Европы прокомментировали ситуацию в Беларуси

Для властей Беларуси нет иного пути, кроме как вступить в честный и открытый диалог с гражданским обществом для безотлагательной подготовки и проведения необходимых реформ, заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Пейчинович-Бурич от имени Совета Европы призвала руководство Беларуси положить конец репрессиям против своих же граждан Фото: coe.int

Совет Европы серьезно обеспокоен последними угрозами правам человека в Беларуси. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, опубликованном 8 сентября на сайте организации.

По ее словам, особую тревогу вызывают сообщения о преследованиях и притеснениях членов координационного совета оппозиции, а также возобновившиеся аресты представителей гражданского общества и рядовых участников манифестаций.

"Массовое запугивание граждан со стороны государственных органов или других структур абсолютно недопустимо и должно быть прекращено. Продолжение такой противоправной практики очевидным образом создает опасность обострения и без того сложной ситуации, чреватой непредвиденными последствиями. Существует опасность того, что Беларусь перейдет в режим произвола и политических преследований", – сказала она.

Пейчинович-Бурич от имени Совета Европы призвала руководство Беларуси положить конец репрессивным действиям.

"Для властей страны нет иного пути, кроме как вступить в честный и открытый диалог с гражданским обществом для безотлагательной подготовки и проведения необходимых реформ. Совет Европы по-прежнему готов предложить свою помощь в этом отношении", – заявила генеральный секретарь Совета Европы.