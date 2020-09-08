"Массовое запугивание граждан со стороны государства должно быть прекращено". В Совете Европы прокомментировали ситуацию в Беларуси

Совет Европы серьезно обеспокоен последними угрозами правам человека в Беларуси. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, опубликованном 8 сентября на сайте организации.
По ее словам, особую тревогу вызывают сообщения о преследованиях и притеснениях членов координационного совета оппозиции, а также возобновившиеся аресты представителей гражданского общества и рядовых участников манифестаций.
"Массовое запугивание граждан со стороны государственных органов или других структур абсолютно недопустимо и должно быть прекращено. Продолжение такой противоправной практики очевидным образом создает опасность обострения и без того сложной ситуации, чреватой непредвиденными последствиями. Существует опасность того, что Беларусь перейдет в режим произвола и политических преследований", – сказала она.
Пейчинович-Бурич от имени Совета Европы призвала руководство Беларуси положить конец репрессивным действиям.
"Для властей страны нет иного пути, кроме как вступить в честный и открытый диалог с гражданским обществом для безотлагательной подготовки и проведения необходимых реформ. Совет Европы по-прежнему готов предложить свою помощь в этом отношении", – заявила генеральный секретарь Совета Европы.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал нынешний президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Эксперты Организации Объединенных Наций по правам человека сообщили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в Беларуси на акциях протеста.