СМИ сообщили о похищении еще одной соратницы белорусской оппозиционерки Тихановской

Местонахождение соратницы лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Антонины Коноваловой на данный момент неизвестно, сообщило российское агентство "Интерфакс".

Тихановская пока не комментировала исчезновение своей соратницы Фото: EPA

Соратница лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Антонина Коновалова перестала выходить на связь. Об этом пишет российское агентство "Интерфакс" 8 сентября со ссылкой на информацию из штаба политика.

"Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Место нахождения на данный момент неизвестно", – сказали в штабе.

В погранслужбе Беларуси 8 сентября рассказали, что Мария Колесникова и другие члены координационного комитета белорусской оппозиции – Антон Родненков и Иван Кравцов – сегодня утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Колесникову якобы задержали при попытке пересечь границу.

Утром 7 сентября в Минске Колесникову задержали и увезли неизвестные. Кроме того, на связь перестал выходить пресс-секретарь координационного совета Родненков, а также исполнительный секретарь совета Кравцов.

Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала инцидент с Колесниковой, Родненковым и Кравцовым террором и попыткой сорвать работу координационного совета.