Обнародовано видео предположительного похищения белорусской оппозиционерки Колесниковой
7 сентября белоруска по имени Анастасия сообщила, что стала свидетелем задержания белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой возле Национального художественного музея в Минске. Она говорила, что видела, как Колесникову затолкнули в темный микроавтобус с надписью "Связь". Инцидент произошел около 10.00. Редакция TUT.BY получила от одного из читателей видео, предположительно, этих событий, снятое на регистратор. На кадрах, которые прислали журналистам, видно, как группа людей садится в темный микроавтобус, их лица не видны. Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову. Адвокат оппозиционерки сообщил LB.ua, что после 10.00 она не выходила на связь.
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