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В Беларуси задержали оппозиционера Знака

Утром 9 сентября у члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака должно было быть интервью, но к нему "кто-то пришел", после чего он написал сообщение со словом "маски".

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Знак был одним из двух членов президиума координационного совета, который оставался на свободе и находился в Беларуси
Знак был одним из двух членов президиума координационного совета, который оставался на свободе и находился в Беларуси
Фото: EPA

Члена президиума координационного совета белорусской оппозиции и юриста Максима Знака задержали 9 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал "Кулуары KYKY".

TUT.BY сообщает, что телефон Знака недоступен. Пресс-секретарь штаба оппозиционера Виктора Бабарико Глеб Глебов рассказал журналистам, что в 8.30 у юриста должно было быть интервью, он не зашел в Zoom. Глебов ему позвонил, Знак ответил, что, "похоже, кто-то к нам пришел", отключился и написал слово "маски".

Как передает корреспондент TUT.BY с места событий, в штаб прессу не пускают, но в помещении находятся люди, которые, судя по всему, что-то ломают.

Очевидцы события сфотографировали задержание Знака, снимок опубликовал канал "МотолькоПомоги этому городишко от 3% избавиться".

Знак был одним из двух членов президиума координационного совета, который оставался на свободе и находился в Беларуси. Второй была белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.

Остальные члены президиума или задержаны, или находятся за границей. В частности, представитель Минского тракторного завода Сергей Дылевский и доверенное лицо оппозиционерки Светланы Тихановскй Ольга Ковалькова были задержаны сотрудниками ОМОН 24 августа у проходной МТЗ. С 5 сентября Ковалькова находится в Польше.

31 августа задержали еще одного члена президиума, Юлию Власову. Экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко выехал в Польшу 2 сентября, в интервью ТАСС он заявил, что ему поставили ультиматум – или он покидает страну, или его привлекают к уголовной ответственности.

Марию Колесникову задержали утром 7 сентября в Минске. Вместе с еще двумя членам совета – Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым – ее пытались выдворить в Украину, но оппозиционерка порвала свой паспорт. Она находится у белорусских пограничников.

Теги: Беларусь, задержание, протесты в Беларуси, Максим Знак
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