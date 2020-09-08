Избиения протестующих в Беларуси. Лукашенко заявил, что сотрудники ОМОН "защитили страну от блицкрига"

Сотрудников белорусских отрядов милиции особого назначения нельзя упрекать в избиении мирных протестующих, заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью российским СМИ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что сотрудники отрядов милиции особого назначения, которые избивали протестующих, "защитили страну от блицкрига". Об этом он заявил в интервью российским СМИ, рассказал один из участников беседы, корреспондент канала "Россия 1" Евгений Рожков.

"Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев тут нельзя упрекать, по его словам, потому что они защитили страну от блицкрига. И действительно тогда отстояли страну, это его истинное мнение. А переборы [с применением силы] были, и он со всеми будет разбираться, он нам это обещал", – сообщил Рожков.

Запись интервью проходила во Дворце независимости в Минске. Кроме Рожкова, к Лукашенко приехали главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян и корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий.

Текст интервью пока не опубликован. По сообщениям журналистов, Лукашенко заявил им, что, "возможно, немного пересидел" на президентском посту, который занимает с 1994 года. При этом он не готов "просто так уйти".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим. Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.