Лукашенко не будет говорить с координационным советом оппозиции. Он "не знает, кто эти люди"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет вести переговоры с координационным советом оппозиции, потому что совет хочет "разорвать отношения Беларуси с братской Россией", а также ввести платные образование и медицину.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен общаться с координационным советом оппозиции, поскольку "не знает, кто эти люди". Такую позицию он озвучил в интервью российским журналистам телеканалов 8 сентября. Цитату Лукашенко опубликовал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в своем Telegram-канале.

По мнению Лукашенко, совет хочет "разорвать отношения Беларуси с братской Россией" и сделать образование и медицину платными.

"Я не буду разговаривать с координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, – это катастрофа для Беларуси и белорусского народа… Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали безработными" – процитировал журналист Лукашенко.

Запись интервью c Лукашенко проходила во Дворце независимости в Минске. Кроме Бабаяна и Рожкова, к Лукашенко приехали главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим. Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.