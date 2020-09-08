Лукашенко рассказал, зачем ходил с автоматом

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что никуда не убежал и "готов защищать свою страну до конца".

Лукашенко сказал, что ему очень обидно из-за протестов в стране Фото: EPA

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что появился на публике с автоматом, потому что хотел защитить свою страну. Его слова из интервью российским СМИ 8 сентября процитировал в Telegram-канале главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

"Мое появление с автоматом означало только одно – я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца", – цитирует Лукашенко журналист.

Бабаян также опубликовал цитату Лукашенко, где он говорит об обиде из-за протестов в стране.

"По-человечески мне очень обидно, но я понимаю, что часть людей, которые сейчас протестуют, просто не знают какой была наша Беларусь 20 лет назад, а часть это забыла!" – сказано в сообщении.

Запись интервью Лукашенко проходила во Дворце независимости в Минске. Кроме Бабаяна, к Лукашенко приехали главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, ведущий телеканала "Россия 1" Евгений Рожков и корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий.

По сообщениям журналистов, Лукашенко заявил им, что "возможно, немного пересидел" на президентском посту, который занимает с 1994 года. Текст интервью пока не опубликован.

Лукашенко появлялся с автоматом публично два раза. Первый раз это было вечером, 23 августа, у Дворца независимости. В это время Лукашенко облетал город на вертолете и наблюдал за протестами. Он приземлился возле Дворца независимости, вышел из вертолета с автоматом без магазина и уточнил у охраны, остался ли "кто-то еще там". Президента Беларуси сопровождал его 15-летний сын Николай в бронежилете, штурмовом шлеме и с автоматом.

30 августа фотографию Лукашенко с автоматом в руках прислала журналистам его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в ответ на вопрос о его местонахождении. Президента Беларуси сфотографировали перед Дворцом независимости в белой рубашке и бронежилете.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим. Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.