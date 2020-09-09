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Яковлевский: Лукашенко разгоняет маховик репрессий для создания нервной обстановки, чтобы не ехать в Москву на подписание интеграционной карты

Россия не вводит войска, а присылает своих пропагандистов, погружая таким образом Беларусь в состояние бархатной оккупации в преддверии визита президента Александра Лукашенко в Москву, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" белорусский политический обозреватель Роман Яковлевский.

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Яковлевский: Из донора региональной безопасности Лукашенко превращается в детонатор
Яковлевский: Из донора региональной безопасности Лукашенко превращается в детонатор
Фото: Roman Yakovlevsky / Facebook

В Беларуси сложилась ситуация полной непредсказуемости, которая представляет опасность для всех граждан страны. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал белорусский политический обозреватель Роман Яковлевский.

"[Президент Александр] Лукашенко пошел ва-банк. В сложившейся ситуации непредсказуемости есть опасность и для Марии Колесниковой, которую пытались выдворить из Беларуси, и для всех белорусов. Ситуация с попыткой вывоза Колесниковой и других граждан за пределы страны просто возмутительна. Лукашенко выдворил даже главу католической церкви, гражданина Беларуси, и не пускает его. Всем понятно, что приказы на такие действия Лукашенко отдает лично. Он чувствует, что близится его конец, и ведет себя просто неадекватно", – сказал Яковлевский.

Он отметил, что если ранее лидеров протестов отправляли в тюрьму, то теперь их выдворяют из страны, и это новая тенденция в действиях власти.

"Остается вопрос: а сам ли Лукашенко выбирал такую стратегию? Не исключено, что ему помогли сделать выбор. Он сегодня дал интервью трем пропагандистским телеканалам РФ. Среди приехавших и Маргарита Симоньян из Russia Today, присылавшая в Беларусь две бригады своих пропагандистов. Мы опасались военной агрессии с востока. Но Россия не вводит войска, а присылает пропагандистов. И мы таким образом погружаемся в состояние бархатной оккупации", – отметил собеседник.

По его словам, Москва подталкивает Лукашенко к сдаче национальных интересов.

"Напомню, что 14 сентября Лукашенко ожидают в Москве. Там хотят подписания так называемой 31-й интеграционной карты, суть которой в создании наднациональных органов управления. То есть фактически потеря суверенитета Беларуси. Сейчас мы видим: Лукашенко разгоняет маховик репрессий для создания такой нервной обстановке. Не исключено, что все эти заварухи организовываются в Минске в том числе и с его подачи, что бы у него был повод не ехать, – мол, в стране неспокойно, тяжелая ситуация и я должен быть на месте. Но вряд ли это прокатит", – подчеркнул обозреватель.

Он считает, что Беларусь становится опасным соседом для Украины.

"Лукашенко и официальный Минск последние годы пиарили как донора региональной безопасности. Сегодня он на наших глазах превращается в детонатор. И к его непростым отношениям с Вильнюсом и Варшавой добавился уже и Киев, причем не по собственной инициативе. Вчера на работу в Минск вернулся украинский посол, который был на длительных консультациях в Киеве. Запугивание белорусов майданами, украинскими боевиками и так далее не улучшает отношения между странами. У Украины северный сосед оказался не таким миротворцем, каким себя презентовал. Лукашенко усиленно втягивает Украину в белорусский кризис, вызванный его поведением", – резюмировал Яковлевский.

Утром 7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли оппозиционерку Марию Колесникову. Также на связь перестали выходить пресс-секретарь координационного совета оппозиции Антон Родненков и исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.

8 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова, Родненков и Кравцов проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Представитель ведомства Антон Бычковский утверждает, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. Женщину задержали.

В Госпогранслужбе Украины подтвердили приезд двух белорусских оппозиционеров, Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

По данным СМИ, оппозиционерка порвала свой паспорт при попытке ее насильственного вывоза из страны.

Лукашенко назвал "правильным" задержание Колесниковой.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Родненкова и Кравцова выдворили в Украину насильно.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Россия, Киев, Украина, Беларусь, оккупация, Минск, агрессия, Russia Today, Вильнюс, Маргарита Симоньян, безопасность, Роман Яковлевский
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