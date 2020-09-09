Оппозиционеры Родненков и Кравцов намерены вернуться в Беларусь

Пресс-секретарь координационного совета оппозиции Антон Родненков и исполнительный секретарь совета Иван Кравцов не получали официального обращения Беларуси об их возвращении на родину, но они намерены вернуться в страну в ближайшие недели. Об этом рассказал сам Родненков.

Пресс-секретарь координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь совета Иван Кравцов намерены вернуться на родину. Об этом они сообщили в эфире канала "1+1" утром 9 сентября.

"Конечно, собираемся. Сейчас мы посмотрим на ситуацию, скоординируемся с нашими коллегами и в ближайшие несколько недель собираемся возвращаться назад. Потому что наша команда находится в Минске. Там мы чувствуем себя комфортно. В Минске наибольшая польза от того, что мы делаем", – сказал Родненков, отвечая на вопрос журналиста.

Оппозиционер добавил, что, несмотря на заявления президента Александра Лукашенко, официальных сообщений от властей Беларуси о возвращении на родину они не получали.

По словам оппозиционеров, сейчас они планируют встретиться с соратниками и волонтерами, которые находятся в разных странах, в том числе в Украине.

"За эти три месяца у нас появилась сеть людей, которые помогают. В основном это белорусы, которые живут за рубежом постоянно или приехали на короткий срок", – добавил Кравцов.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

8 сентября в погранслужбе Беларуси рассказали, что Родненков, Кравцов, а также Мария Колесникова утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что Родненков и Кравцов сейчас находятся в Украине, а Колесникова в украинский пункт пропуска не прибывала. Колесникову, по словам замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко, не смогли выдворить, так как "эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу". Оппозиционерка порвала свой паспорт при попытке насильно вывезти ее из Беларуси.

Лукашенко утверждал, что Колесникова "действительно хотела убежать" в Украину, потому что у нее там якобы есть сестра. По его словам, Беларусь просит Украину выдать Родненкова и Кравцова. В МВД Украины подчеркнули, что оппозиционеров выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию.