Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов не планируют получать политическое убежище в Украине

У белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова, которых 8 сентября выдворили из Беларуси, есть справки о временном пребывании в Украине, они были оформлены в прошлом году. Об этом представители оппозиции сообщили во время пресс-конференции.

Родненков: Колесникова (слева) – настоящий лидер, я не способен на такие поступки Фото: Maria Kalesnikava / Facebook

Пресс-секретарь координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь совета Иван Кравцов не планируют просить политического убежища в Украине. Об этом они заявили во время пресс-конференции в "Укринформе", трансляцию которой вело "Радио Свобода".

По мнению Родненкова, белорусские спецслужбы выдворили его и Кравцова в Украину потому, что у оппозиционеров не было паспортов с шенгенскими визами.

"На самом деле у меня спрашивали, какие шенгенские визы у меня есть. У меня есть только эстонская, это означает, что я не могу въехать ни в Польшу. ни в Литву по новым правилам, которые действуют в связи с коронавирусом. Скорее всего, Украина оставалась наилучшим из всех вариантов, которые были у сотрудников спецслужб", – предположил Родненков.

У Родненкова и Кравцова есть справки о временном пребывании в Украине.

"Мы с Иваном оформили в конце прошлого года, в конце октября – ноябре. Мы являемся волонтерами одной из некоммерческих организаций в Украине. На этом основании и получили справки", – отметил Родненков.

Оппозиционеры рассказали, что собираются встретиться с партнерами в Киеве.

Оппозиционерам задали вопрос, почему они не поступили так, как один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая порвала паспорт на белорусско-украинской границе.

"Мария – настоящий лидер. Я не способен на такие поступки, именно поэтому она является одним из лидеров оппозиции, а я являюсь пресс-секретарем. Если откровенно, честно", – сказал Родненков.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

8 сентября в погранслужбе Беларуси рассказали, что Родненков, Кравцов, а также Колесникова утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что Родненков и Кравцов сейчас находятся в Украине, а Колесникова в украинский пункт пропуска не прибывала. Геращенко заявил, что всех троих выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию. Колесникову, по его словам, не смогли выдворить, так как "эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу". Оппозиционерка порвала свой паспорт при попытке насильно вывезти ее из Беларуси.