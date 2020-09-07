В клубе УПЛ "Рух" вспышка коронавируса, матч против "Шахтера" перенесен

У пяти игроков и сотрудника медперсонала львовского "Руха" диагностировали COVID-19. УПЛ перенесла матч второго тура "Рух" – "Шахтер".

Игра "Руха" против чемпионов Украины не состоится в срок Фото: РУХ Львів. Офіційна сторінка / Facebook

В футбольном клубе "Рух" (Львов), выступающем в Украинской премьер-лиге, произошла вспышка коронавируса, положительные ПЦР-тесты сдали пять игроков и сотрудник медперсонала. Об этом 7 сентября проинформировал клубный сайт.

"Сначала коронавирус обнаружили у двух футболистов. У этих игроков в течение двух дней была повышенная температура. 3 сентября все футболисты, тренерский штаб и персонал "Руха" снова сдали ПЦР-тесты. Согласно полученным результатам, коронавирус обнаружили еще у трех игроков и одного медработника клуба. Все инфицированные прошли обследование с помощью дополнительных инструментальных методов, проверили легкие на КТ", – рассказал врач команды Михаил Процив.

Санитарная служба Львовской области рекомендовала отменить сборы команды до окончания инкубационного периода (14 дней).

УПЛ приняла решение перенести матч второго тура "Рух" – "Шахтер" (Донецк) с 12-го на 23 сентября.

В первом туре матч между ФК "Львов" и "Минаем" перенесли на неопределенный срок из-за выявленного у игроков львовского клуба коронавируса.