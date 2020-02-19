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Бразильский защитник "Шахтера": У меня есть амбиции выступать в более сильном чемпионате

По словам бразильского защитника "Шахтера" Исмаили, у него еще есть несколько лет контракта с донецким клубом.

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Исмаили выступает за "Шахтер" с февраля 2013-го
Исмаили выступает за "Шахтер" с февраля 2013-го
Фото: EPA

Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили в интервью португальскому ресурсу Record рассказал, что рассматривает возможность сменить команду.

"В феврале будет семь лет, как я выступаю в Украине. Конечно, у меня есть амбиции играть в более сильном и конкурентоспособном чемпионате. В Португалии я провел три года и был счастлив, но у меня еще несколько лет по контракту здесь. Посмотрим, что будет в следующее трансферное окно", – сказал Исмаили.

Бразилец перешел в "Шахтер" с португальской "Браги" в феврале 2013 года. По данным ресурса Transfermarkt.de, контракт Исмаили с "горняками" действует до лета 2023 года.

Бразилец сыграл за "Шахтер" 196 поединков во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 36 результативных передач. В этом сезоне – 24 матча, два гола и четыре ассиста.

Теги: футбол, Шахтер Донецк, УПЛ, Исмаили
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