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УЕФА назначил бригаду арбитров на матч "Шахтер" – "Бенфика" в Лиге Европы

Первый поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Бенфикой" обслужит шотландская бригада арбитров.

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"Шахтер" примет "Бенфику" в Харькове
"Шахтер" примет "Бенфику" в Харькове
Фото: EPA

УЕФА назначил бригаду арбитров на поединок "Шахтер" – "Бенфика" в 1/16 финала Лиги Европы, пишет официальный сайт организации.

Главным арбитром матча назначен шотландец Бобби Мэдден. На линиях ему будут помогать его соотечественники Дуглас Росс и Дэвид Рум.

Ранее Мэдден работал на выездном поединке сборной Украины против Сербии (2:2), а также обслуживал матч группового этапа Лиги Европы сезона 2014/15 "Интер" – "Днепр" (2:1).

Поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Бенфикой" пройдет 20 февраля в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало – в 19.55.

Теги: футбол, Украина, Лига Европы, УЕФА, Шахтер Донецк, Бенфика
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