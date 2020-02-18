УЕФА назначил бригаду арбитров на матч "Шахтер" – "Бенфика" в Лиге Европы

УЕФА назначил бригаду арбитров на поединок "Шахтер" – "Бенфика" в 1/16 финала Лиги Европы, пишет официальный сайт организации.
Главным арбитром матча назначен шотландец Бобби Мэдден. На линиях ему будут помогать его соотечественники Дуглас Росс и Дэвид Рум.
Ранее Мэдден работал на выездном поединке сборной Украины против Сербии (2:2), а также обслуживал матч группового этапа Лиги Европы сезона 2014/15 "Интер" – "Днепр" (2:1).
Поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Бенфикой" пройдет 20 февраля в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало – в 19.55.