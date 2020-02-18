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УЕФА презентовал мяч финала Лиги чемпионов 2019/20

Официальный мяч, которым будут играть команды в финале Лиги чемпионов 2019/20, изготовила компания adidas.

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Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Стамбуле
Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Стамбуле
Фото: uefa.com

УЕФА на своем официальном сайте представил мяч, которым будут играть команды в финале Лиги чемпионов 2019/20.

"В оформлении используется пурпурная цветовая гамма и нарисованная от руки карта Стамбула", – пишет УЕФА. Мяч изготовлен компанией adidas.

Фото: uefa.com
Фото: uefa.com

Кроме финального матча, мяч будет использоваться во всех поединках плей-офф Лиги чемпионов, начиная с 1/8 финала.

Финал Лиги чемпионов пройдет на "Олимпийском стадионе" в турецком Стамбуле 30 мая.

На данный момент в турнире участвуют 16 команд, которые разыграют восемь путевок в четвертьфинал.

Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов можно посмотреть по ссылке.

Теги: футбол, УЕФА, Лига чемпионов, Стамбул, Adidas
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