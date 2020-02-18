УЕФА презентовал мяч финала Лиги чемпионов 2019/20

УЕФА на своем официальном сайте представил мяч, которым будут играть команды в финале Лиги чемпионов 2019/20.
"В оформлении используется пурпурная цветовая гамма и нарисованная от руки карта Стамбула", – пишет УЕФА. Мяч изготовлен компанией adidas.
Кроме финального матча, мяч будет использоваться во всех поединках плей-офф Лиги чемпионов, начиная с 1/8 финала.
Финал Лиги чемпионов пройдет на "Олимпийском стадионе" в турецком Стамбуле 30 мая.
На данный момент в турнире участвуют 16 команд, которые разыграют восемь путевок в четвертьфинал.
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов можно посмотреть по ссылке.