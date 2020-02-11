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"Донбасс Арена" вошла в рейтинг лучших стадионов Лиги чемпионов по версии журнала FourFourTwo

Стадион донецкого "Шахтера" "Донбасс Арена" занимает 23-е место в рейтинге лучших стадионов Лиги чемпионов по версии британского журнала FourFourTwo.

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Последний матч Лиги чемпионов на "Донбасс Арене" прошел 27 ноября 2013 года
Последний матч Лиги чемпионов на "Донбасс Арене" прошел 27 ноября 2013 года
Фото: EPA

Украинский стадион "Донбасс Арена" вошел в рейтинг лучших арен Лиги чемпионов по версии британского издания FourFourTwo.

Стадион донецкого "Шахтера" занял в рейтинге 23-е место.

Первую строчку занимает домашняя арена дортмундской "Боруссии" "Зигналь-Идуна-парк", второе место у стадиона "Ливерпуля" – "Энфилда". Третью позицию заняла арена "Барселоны" – "Камп Ноу".

Журнал пишет, что рейтинг был составлен на основе архитектуры, атмосферы и проходящих на арене матчей.

Последний поединок Лиги чемпионов на "Донбасс Арене" прошел 27 ноября 2013 года, тогда "Шахтер" победил "Реал Сосьедад" со счетом 4:0.

Теги: футбол, Донецк, Украина, Шахтер Донецк, Донбасс Арена
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