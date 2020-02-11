"Донбасс Арена" вошла в рейтинг лучших стадионов Лиги чемпионов по версии журнала FourFourTwo

Украинский стадион "Донбасс Арена" вошел в рейтинг лучших арен Лиги чемпионов по версии британского издания FourFourTwo.
Стадион донецкого "Шахтера" занял в рейтинге 23-е место.
Первую строчку занимает домашняя арена дортмундской "Боруссии" "Зигналь-Идуна-парк", второе место у стадиона "Ливерпуля" – "Энфилда". Третью позицию заняла арена "Барселоны" – "Камп Ноу".
Журнал пишет, что рейтинг был составлен на основе архитектуры, атмосферы и проходящих на арене матчей.
Последний поединок Лиги чемпионов на "Донбасс Арене" прошел 27 ноября 2013 года, тогда "Шахтер" победил "Реал Сосьедад" со счетом 4:0.