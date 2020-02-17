Лига чемпионов. Расписание первых матчей 1/8 финала

18 февраля начнутся матчи плей-офф Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала участвует 16 команд, всего будет сыграно 16 поединков. На официальном сайте УЕФА опубликовано расписание матчей.
18 февраля
"Атлетико" – "Ливерпуль" – 22.00. Стадион: "Ванда Метрополитано". Трансляция: "Футбол 1";
"Боруссия" (Дортмунд) – ПСЖ – 22.00. Стадион: "Зигналь Идуна Парк". Трансляция: "Футбол 2".
19 февраля
"Аталанта" – "Валенсия" – 22.00. Стадион: "Сан-Сиро". Трансляция: "Футбол 2";
"Тоттенхэм" – "Лейпциг" – 22.00. Стадион: "Тоттенхэм Хотспур". Трансляция: "Футбол 1".
25 февраля
"Челси" – "Бавария" – 22.00. Стадион: "Стэмфорд Бридж";
"Наполи" – "Барселона" – 22.00. Стадион: "Сан-Паоло".
26 февраля
"Лион" – "Ювентус" – 22.00. Стадион: "Парк Олимпик Лионне";
"Реал" – "Манчестер Сити" – 22.00. Стадион: "Сантьяго Бернабеу".