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Лига чемпионов. Расписание первых матчей 1/8 финала

Матчи плей-офф Лиги чемпионов в Украине будут транслироваться на телеканалах "Футбол 1/2".

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В следующую стадию Лиги чемпионов пройдет восемь команд
В следующую стадию Лиги чемпионов пройдет восемь команд
Фото: EPA

18 февраля начнутся матчи плей-офф Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала участвует 16 команд, всего будет сыграно 16 поединков. На официальном сайте УЕФА опубликовано расписание матчей.

18 февраля

"Атлетико" – "Ливерпуль" – 22.00. Стадион: "Ванда Метрополитано". Трансляция: "Футбол 1";

"Боруссия" (Дортмунд) – ПСЖ – 22.00. Стадион: "Зигналь Идуна Парк". Трансляция: "Футбол 2".

19 февраля

"Аталанта" – "Валенсия" – 22.00. Стадион: "Сан-Сиро". Трансляция: "Футбол 2";

"Тоттенхэм" – "Лейпциг" – 22.00. Стадион: "Тоттенхэм Хотспур". Трансляция: "Футбол 1".

25 февраля

"Челси" – "Бавария" – 22.00. Стадион: "Стэмфорд Бридж";

"Наполи" – "Барселона" – 22.00. Стадион: "Сан-Паоло".

26 февраля

"Лион" – "Ювентус" – 22.00. Стадион: "Парк Олимпик Лионне";

"Реал" – "Манчестер Сити" – 22.00. Стадион: "Сантьяго Бернабеу".

Теги: футбол, Барселона, Валенсия, УЕФА, Лига чемпионов, Реал (Мадрид), Бавария (Мюнхен), Атлетико, Челси, Ливерпуль, Лион, Ювентус Турин, ПСЖ Париж, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Наполи, РБ Лейпциг
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