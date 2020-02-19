Лига Европы. Анонс матча 1/16 финала "Шахтер" – "Бенфика"

20 февраля в 19.55 на ОСК "Металлист" в Харькове начнется матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и португальской "Бенфикой".

Донецкий "Шахтер" сыграет против "Бенфики" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок начнется 20 февраля в 19.55 на стадионе "Металлист" в Харькове.

Трансляция. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1". Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Судья. Поединок между "Шахтером" и "Бенфикой" обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мэдденом. Ранее Мэдден работал на выездном поединке сборной Украины против Сербии (2:2), а также обслуживал матч группового этапа Лиги Европы сезона 2014/15 "Интер" – "Днепр" (2:1).

История встреч. "Шахтер" и "Бенфика" встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2007/08. Тогда украинский клуб победил со счетом 1:0 в Лиссабоне, а "Бенфика" выиграла в Донецке со счетом 2:1. Тогда никто из команд не вышел в плей-офф турнира.

Форма команд. "Бенфика" после 21-го тура чемпионата Португалии идет на первом месте в турнирной таблице и опережает "Порту" на одно очко. В последних пяти матчах чемпионата "Бенфика" одержала три победы и потерпела два поражения.

"Шахтер" в чемпионате Украины опережает "Динамо" на 14 очков после 18-ти туров и идет на первом месте. В Украине еще не возобновился чемпионат после зимнего перерыва, последние свои матчи "горняки" проводили на тренировочных сборах – пять побед, две ничьи и одно поражение.

Прогноз. Букмекерская контра William Hill считает "Шахтер" небольшим фаворитом матча. На успех игроков украинской команды ставки принимаются с коэффициентом 2,4. На "Бенфику" – 2,9, а на ничью – 3,3.

Потери. За "Шахтер" не смогут сыграть из-за травм израильский полузащитник Манор Соломон и украинский хавбек Александр Пихаленок. Бразильский защитник Додо пропустит матч из-за дисквалификации.

"Бенфика" не сможет рассчитывать сразу на пятерых футболистов: полузащитники Андрия Живкович и Габриэл Пирес, а также защитники Андре Алмейда и Жаржел не сыграют из-за травм, а новичок команды Юлиан Вайгль пропустит матч из-за дисквалификации.

Ориентировочные составы по версии УЕФА.

"Шахтер": Андрей Пятов, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Тете, Тайсон, Жуниор Мораес.

"Бенфика": Одиссеас Влаходимос, Томаш Тавареш, Ферру, Рубен Диаш, Алехандро Гримальдо, Флорентину, Адель Таарабт, Пицци; Франко Серви, Рафа Силва, Карлос Винисиус.