"Команда не восстановилась". Шевченко прокомментировал поражение сборной Украины в Лиге наций

Во втором туре Лиги наций УЕФА сборная Украины проиграла Испании со счетом 0:4. Тренер украинской сборной Андрей Шевченко заявил, что украинцам "не хватало физических сил".

Шевченко признал, что "Испания была лучше" Фото: ЕРА

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение своей команды от испанцев в рамках Лиги наций УЕФА.

"Главная проблема сегодня была не в одном игроке или в нескольких отдельных исполнителях. Главная проблема заключалась в том, что наша команда не восстановилась. Вторая игра на таком уровне всегда дается с трудом. Когда мы встречаемся с топ-сборными, мы очень трудно потом восстанавливаемся", – цитирует Шевченко сайт Украинской ассоциации футбола.

По его словам, украинцы "отдали на поле все силы, но Испания была лучше".

Тренер сборной отметил, что "испанцы очень хорошо маневрировали", а украинским футболистам "не хватало физических сил".

6 сентября во втором туре Лиги наций УЕФА Украина проиграла сборной Испании со счетом 0:4.

Матч в Мадриде прошел через три дня после первой игры на турнире, тогда во Львове сборная Украины выиграла у Швейцарии.

После двух туров украинцы находятся на втором месте квартета A4 с тремя очками, Испания с четырьмя очками занимает первое место. Следующий матч украинская команда проведет дома 10 октября против сборной Германии.