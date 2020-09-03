Лига наций УЕФА. Сборная Украины стартовала с победы

3 сентября футбольная сборная Украины завершила победой свой первый матч в Лиге А, высшем дивизионе Лиги наций. Об этом сообщает сайт УЕФА.
Поединок проходил во Львове без зрителей на стадионе.
Подопечные Андрея Шевченко первыми открыли счет – на 14-й минуте отличился Андрей Ярмоленко.
Через 27 минут швейцарец Гарис Сеферович забил мяч в ответ.
Победный гол на 68-й минуте забил украинец Александр Зинченко.
Итоговый результат – 2:1 в пользу сборной Украины.
Следующий поединок в своей группе А4 украинцы проведут 6 сентября в Испании с местной сборной. Сегодня испанские футболисты сыграли в Штутгарте с Германией вничью 1:1.