Лига наций. Украина – Швейцария. Онлайн-трансляция
Сегодня вечером сборная Украины по футболу проведет первый поединок в элитном дивизионе Лиги наций. Матч против национальной сборной Швейцарии начнется в 21.45 на "Арене Львов". В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканалах "Футбол 1" и "Украина", "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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