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УЕФА утвердил расписание матчей Лиги наций. Украина осенью проведет шесть поединков

Европейский футбольный союз утвердил расписание матчей группового раунда Лиги наций на сентябрь – ноябрь текущего года.

Об этом сообщается на сайте УЕФА. Сборная Украины будет играть в группе 4 вместе с Германией, Испанией и Швейцарией. Осенью команда под руководством Андрея Шевченко проведет шесть поединков (все начнутся в 21.45 по Киеву): Украина – Швейцария, 3 сентября; Испания – Украина, 6 сентября; Украина – Германия, 10 октября; Украина – Испания, 13 октября; Германия – Украина, 14 ноября; Швейцария – Украина, 17 ноября.

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