УЕФА утвердил расписание матчей Лиги наций. Украина осенью проведет шесть поединков

Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Сборная Украины будет играть в группе 4 вместе с Германией, Испанией и Швейцарией. Осенью команда под руководством Андрея Шевченко проведет шесть поединков (все начнутся в 21.45 по Киеву):
Украина – Швейцария, 3 сентября;
Испания – Украина, 6 сентября;
Украина – Германия, 10 октября;
Украина – Испания, 13 октября;
Германия – Украина, 14 ноября;
Швейцария – Украина, 17 ноября.
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