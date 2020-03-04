УЕФА опубликовал расписание матчей сборной Украины в Лиге наций

Матч первого тура группового этапа Лиги наций будут проведены 3 сентября, поединок последнего тура пройдет 16 ноября.

На своем УЕФА официальном сайте опубликовал расписание группового этапа Лиги наций. Среди остальных свой календарь узнала сборная Украины.

1 тур. 3 сентября, 21.45

Украина – Швейцария

2 тур. 6 сентября, 21.45

Испания – Украина

3 тур. 10 октября, 21.45

Украина – Германия

4 тур. 13 октября, 21.45

Украина – Испания

5 тур. 13 ноября, 21.45

Германия – Украина

6 тур. 16 ноября, 21.45

Швейцария – Украина

Сборная Украины по футболу выступала в четвертой группе дивизиона А Лиги наций. Все результаты жеребьевки можно посмотреть по ссылке .

Финальная стадия Лиги наций запланирована на весну 2021 года.

В прошлом розыгрыше турнира сборная Украины победила в первой группе дивизиона B, где играла с Чехией и Словакией. Благодаря этой команде Андрея Шевченко получила шанс выступить в дивизионе А.