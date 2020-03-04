УЕФА опубликовал расписание матчей сборной Украины в Лиге наций

На своем УЕФА официальном сайте опубликовал расписание группового этапа Лиги наций. Среди остальных свой календарь узнала сборная Украины.
1 тур. 3 сентября, 21.45
Украина – Швейцария
2 тур. 6 сентября, 21.45
Испания – Украина
3 тур. 10 октября, 21.45
Украина – Германия
4 тур. 13 октября, 21.45
Украина – Испания
5 тур. 13 ноября, 21.45
Германия – Украина
6 тур. 16 ноября, 21.45
Швейцария – Украина
Сборная Украины по футболу выступала в четвертой группе дивизиона А Лиги наций. Все результаты жеребьевки можно посмотреть по ссылке .
Финальная стадия Лиги наций запланирована на весну 2021 года.
В прошлом розыгрыше турнира сборная Украины победила в первой группе дивизиона B, где играла с Чехией и Словакией. Благодаря этой команде Андрея Шевченко получила шанс выступить в дивизионе А.