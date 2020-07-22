На заключительные матчи футбольного сезона в Украине пустят болельщиков

Министерство здравоохранения и Украинская ассоциация футбола договорились, что на матчах плей-офф за право сыграть в Лиге Европы будет разрешено заполнить трибуны на 25%.

Болельщикам в Украине снова разрешат посещать футбольные матчи, при этом могут быть заняты не более 25% мест на стадионе. Об этом после встречи с министром здравоохранения Максимом Степановым 22 июля написал в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Трибуны откроют уже на матчи плей-офф за место в Лиге Европы; при этом зрители будут обязаны придерживаться социальной дистанции и прочих карантинных норм.

Павелко рассчитывает, что в случае успешной организации ближайших игр с августа Минздрав разрешить заполнять трибуны на 50%.

Сегодня в Украине констатировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции. Кабинет Министров решил продлить карантин до 31 августа.

25 июля в полуфиналах плей-офф за место в квалификации Лиги Европы сыграют "Колос" (Ковалевка) – "Днепр-1" (матч пройдет в Киеве) и "Александрия" – "Мариуполь".