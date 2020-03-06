УАФ утвердила расширение украинской Премьер-лиги до 16 команд – Павелко

По словам главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, в сезоне 2021/2022 в украинской Премьер-лиге будет играть 16 команд.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил расширение украинской Премьер-лиги до 16 команд, об этом 5 марта на своей странице в Facebook написал президент УАФ Андрей Павелко.

По словам Павелко, расширение высшего дивизиона чемпионата Украины по футболу до 16 команд произойдет в сезоне 2021/2022 года.

"Это один из главных признаков того, что украинский футбол растет после нескольких сложнейших лет в условиях войны и экономического спада. Это новые возможности для роста клубов и привлечение болельщиков на стадионы в разных уголках Украины", – написал Павелко.

С сезона 2016/2017 в украинской Премьер-лиге принимают участие 12 клубов. Сокращение числа участников было вызвано финансовыми проблемами ряда клубов, а также аннексией Крыма и военными действиями на востоке страны.