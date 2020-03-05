Лучшим игроком и тренером 21-го тура УПЛ стали представители "Александрии"

Лучшим игроком 21-го тура украинской Премьер-лиги признан украинский полузащитник "Александрии" Максим Третьяков, пишет официальный сайт УПЛ. Лучшим тренером стал наставник александрийской команды Владимир Шаран, сообщает сайт Всеукраинского объединения тренеров по футболу.
По итогам голосования экспертного совета УПЛ Третьяков опередил игроков "Шахтера" Тайсона и Евгения Коноплянку, а также футболиста "Зари" Владислава Кабаева.
Шаран за свою работу в 21-м туре УПЛ получил оценку в 4,6 балла из пяти возможных.
В прошедшем туре "Александрия" под руководством Шарана на выезде обыграла львовские "Карпаты" со счетом 4:0. Два гола забил Третьяков.
После 21-го тура "Александрия" занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ и имеет в активе 37 очков.
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