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Лучшим игроком и тренером 21-го тура УПЛ стали представители "Александрии"

"Александрия" в 21-м туре чемпионата Украины победила львовские "Карпаты" на выезде со счетом 4:0.

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Шаран получил 4,6 балла за свою работу в 21-м туре УПЛ из пяти возможных
Шаран получил 4,6 балла за свою работу в 21-м туре УПЛ из пяти возможных
Фото: fco.com.ua

Лучшим игроком 21-го тура украинской Премьер-лиги признан украинский полузащитник "Александрии" Максим Третьяков, пишет официальный сайт УПЛ. Лучшим тренером стал наставник александрийской команды Владимир Шаран, сообщает сайт Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

По итогам голосования экспертного совета УПЛ Третьяков опередил игроков "Шахтера" Тайсона и Евгения Коноплянку, а также футболиста "Зари" Владислава Кабаева.

Шаран за свою работу в 21-м туре УПЛ получил оценку в 4,6 балла из пяти возможных.

В прошедшем туре "Александрия" под руководством Шарана на выезде обыграла львовские "Карпаты" со счетом 4:0. Два гола забил Третьяков.

После 21-го тура "Александрия" занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ и имеет в активе 37 очков.

Все результаты 21-го тура чемпионата Украины смотрите здесь.

Теги: футбол, Украина, УПЛ, ФК Александрия
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