На стадионах Украины во время проведения футбольных поединков будет действовать ряд карантинных ограничений.

30 мая чемпионат Украины возобновился после паузы, связанной с распространением коронавируса, матчи проходили без зрителей Фото: depositphotos.com

Украинским болельщикам разрешат посещать футбольные матчи. Об этом 31 июля в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По его словам, несмотря на постепенное привлечение зрителей на стадионы, во время футбольных поединков будет действовать ряд карантинных ограничений.

В частности, заполнение секторов стадиона не должно превышать 25% от общего количества мест, а зрителям необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Помимо этого, на стадионах установят дезинфекторы, а при входе болельщикам будут измерять температуру тела.

За последние сутки в Украине подтвердили 1090 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших составляет 69 884, с начала эпидемии скончалось 1693 пациента, выздоровело 38 752 человека.

Игры в рамках УПЛ были приостановлены в марте из-за вспышки коронавируса.

30 мая чемпионат Украины возобновился, матчи проходили без зрителей. Трибуны для болельщиков открыли только на прошедшие в конце июля матчи плей-офф за место в Лиге Европы.