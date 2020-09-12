Джонсон надеется, что эпидемия коронавируса может быть преодолена к Рождеству

Слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, до конца декабря идут вразрез с позицией главного медицинского советника правительства Криса Уитти, отмечает The Independent.

Джонсон выразил надежду, что ограничения, введенные из-за коронавируса, будут сняты до конца года Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что страна может вернуться к "нормальной жизни" после эпидемии коронавируса к Рождеству. Как пишет The Independent, об этом он сказал на пресс-конференции 10 сентября.

По его мнению, социальная активность может вернуться к привычному ритму при условии проведения масштабного тестирования.

Издание отмечает, что за несколько минут до выступления Джонсона главный медицинский советник правительства Крис Уитти предположил, что "трудный период" эпидемии продлится до весны, а проблемы с тестированием "не исчезнут волшебным образом".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 12 сентября в мире было подтверждено почти 28,5 млн случаев заражения COVID-19, из них более 915 тыс. пациентов скончались, 19,2 млн человек выздоровели. Великобритания является одной из самых пострадавших от пандемии стран: в Соединенном Королевстве заразилось почти 365 тыс. человек, из которых более 41 тыс. скончались. В последние дни ежедневный прирост заболевших в Британии снова начал расти.