Киев вышел на первое место по количеству заболевших COVID-19

С начала пандемии коронавирус подтвердили у 16 951 жителя Киева, за это время выздоровело более 5 тыс. человек, умерло 266. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Киев вышел на первое место в Украине по количеству выявленных случаев COVID-19, за прошедшие сутки в столице подтвердили заболевание еще у 428 человек, об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в Telegram.

По его информации, заболели 223 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, 186 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, девять девочек от четырех до 14 лет и 10 мальчиков от четырех лет до 16. Среди заболевших – 12 медиков.

"Не уменьшается и количество госпитализированных. В больницы столицы попало 65 пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровело за минувшие сутки 97 человек", – отметил Кличко.

Больше всего случаев заболевания в Днепровском районе столицы, их 65, в Дарницком – 64, в Деснянском – 59.

С начала пандемии коронавирус подтвердили у 16 951 жителя Киева, за это время выздоровело более 5267 человек, умерло 266.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 3103 новых случая заражения коронавирусом. Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (16 951), Львовской (16 774) и Харьковской (12 404) областях.

За все время пандемии, по данным Совета нацбезопасности и обороны, в стране заболело более 151 тыс. человек, умерло 3148, выздоровело более 68 тыс.