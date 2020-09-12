Первый житель Британии умер от коронавируса на месяц раньше, чем считалось

84-летний житель британского графства Кент Питер Эттвуд, предположительно, является одной из первых жертв коронавирусной инфекции за пределами Китая. Он скончался в январе 2020 года.

Медики подтвердили, что причиной смерти 84-летнего Питера Эттвуда из Чатема (графство Кент, Великобритания), который скончался 30 января 2020 года, была коронавирусная инфекция, сообщила дочь Эттвуда Джейн Бакленд телеканалу ITV. До этого считалось, что первая связанная с COVID-19 смерть была зарегистрирована в Соединенном Королевстве 5 марта.

По всей видимости, Эттвуд является одной из первых жертв пандемии за пределами Китая – он умер через 19 дней после первой подтвержденной смерти от коронавируса в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения болезни.

По словам Бакленд, ее отец заболел незадолго до Рождества (в Британии отмечается 25 декабря), еще до того, как Китай официально уведомил Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. 7 января Эттвуда положили в больницу, где он скончался через три недели. Изначально причиной смерти были указаны сердечная недостаточность и пневмония, однако недавно коронер подтвердил, что у мужчины была коронавирусная инфекция.

Бакленд считает, что в гибели отца виновны власти Китая, скрывавшие информацию о вспышке инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. При этом в марте СМИ писали, что первые случаи коронавируса в стране были зарегистрированы еще в середине ноября 2019-го, а не в конце декабря, когда об этом сообщили власти Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Китае уверяют, что вовремя информировали о коронавирусе и Всемирную организацию здравоохранения, и другие страны, в том числе США. "США имеют беспрепятственный доступ к информации и данным из Китая", – заявил 22 апреля официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По состоянию на 12 сентября в мире было подтверждено почти 28,5 млн случаев заражения COVID-19, из них более 915 тыс. пациентов скончались, 19,2 млн человек выздоровели. Великобритания является одной из самых пострадавших от пандемии стран: в Соединенном Королевстве заразилось почти 365 тыс. человек, из которых более 41 тыс. скончались. В последние дни ежедневный прирост заболевших в Британии снова начал расти.