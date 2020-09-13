Во Франции установлен антирекорд суточной заболеваемости COVID-19

Впервые число жителей Франции, у которых диагностировали COVID-19, превысило 10 тыс. за сутки.

За минувшие сутки заражение коронавирусом подтверждено у 10 561 жителя Франции, сообщило 12 сентября министерство здравоохранения страны.

Это новый антирекорд: ранее максимальное число заболевших за сутки не превышало 10 тыс.

За все время пандемии во Франции заболело 373 911 человек (12-е место в мире). Умерло 30 910 человек (+17 за последние 24 часа; седьмое место в мире).

"На материковой части Франции циркуляция вируса продолжает расти, что приводит к заметному ухудшению ситуации. В 35 департаментах уровень заболеваемости превысил пороговое значение в 10 случаев на 100 тыс. жителей", – сказано в пресс-релизе министерства.

Экспоненциальный рост заболеваемости COVID-19 во Франции наблюдается с конца августа.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 12 сентября, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось 28,58 млн человек, из них 917 тыс. умерли.