В Украине COVID-19 болеет 650 военных

Всего за время пандемии от COVID-19 выздоровело 1535 служащих Вооруженных сил Украины, шесть умерли.

По состоянию на утро 13 сентября в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеет 650 человек. Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровело 1535 человек, шесть умерли. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 687 человек.

За прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится семь человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 24 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.