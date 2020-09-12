Компания AstraZeneca возобновила испытания вакцины от COVID-19, прерванные после болезни добровольца

Британское управление по регулированию лекарственных средств подтвердило, что дальнейшие испытания вакцины против коронавируса AZD1222 являются безопасными. Об этом сообщили разработчики препарата.

Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от COVID-19, прерванные из-за болезни одного из участников исследования. Об этом 12 сентября сообщил сайт AstraZeneca.

"Клинические испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca Oxford AZD1222 возобновились в Великобритании после того, как британское управление по регулированию лекарственных средств подтвердило, что это безопасно", – сказано в сообщении.

6 сентября испытания были прерваны из-за "необъяснимого" заболевания одного из волонтеров, который принимал в них участие.

AstraZeneca и Оксфордский университет заявили, что не могут раскрывать дополнительную медицинскую информацию о заболевшем. The New York Times со ссылкой на источники писала, что у добровольца обнаружили миелит – воспалительное заболевание спинного мозга.

Компания AstraZeneca 31 августа начала набирать в США 30 тыс. волонтеров для финальной стадии испытаний препарата под названием AZD1222. Он основан на ослабленной версии вируса простуды (аденовируса), который вызывает инфекции у шимпанзе и содержит генетический материал шипового белка вируса SARS-CoV-2. Предполагается, что после вакцинации человека образуется поверхностный белок, который заставит иммунную систему атаковать вирус SARS-CoV-2, если он попадет в организм.

Предварительные контракты на поставку вакцины в случае успешных испытаний с AstraZeneca заключили Европейский союз и Австралия.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.