В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 310 человек

По состоянию на сегодняшний день в украинской столице уже зафиксирован 17 261 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 269 киевлян, выздоровел 5281 человек.

За сутки от COVD-19 умерло три жителя столицы Фото: depositphotos.com

В Киеве за последние сутки коронавирус выявили у 310 человек. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Среди вновь выявленных заболевших 166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 15 девочек от одного года до 16, 118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет и 11 мальчиков от двух до 16 лет. Среди них – 20 медиков.

Больше всего новых случаев обнаружили в Деснянском (70), Дарницком (54) и Днепровском (36) районах.

За сутки умерло три жителя столицы. Госпитализировали 52 пациента, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

По состоянию на сегодняшний день в столице уже зафиксирован 17 261 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 269 киевлян, выздоровел 5281 человек.

На утро 13 сентября общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 154 335, умерло 3178 человек, выздоровело уже 68 893 пациента.