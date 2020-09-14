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Борьба с COVID-19. В бюджете Украины на 2021 год заложили более 2 млрд грн на вакцины

Министр финансов Украины Сергей Марченко поставил в приоритет борьбу с коронавирусом. По его словам, в бюджете Украины на следующий год выделят 2,6 млрд грн на вакцины от коронавируса.

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На закупку вакцин от COVID-19 выделят 2,6 млрд грн из бюджета
На закупку вакцин от COVID-19 выделят 2,6 млрд грн из бюджета
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов Украины предусмотрело в государственном бюджете Украины на 2021 год 2,6 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19. Об этом заявил на брифинге 14 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Мы понимаем, что на сегодняшний момент является приоритетом [борьба с коронавирусом]. Средства на борьбу COVID-19 предусмотрены существенные", – сказал министр.

Марченко добавил, пойдет на программы медицинских гарантий (15,8 млрд), закупку вакцин (2,6 млрд) и предотвращение распространения в школах (1 млрд).

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. 31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина "записана во все очереди" за будущей вакциной против коронавируса SARS-CoV-2.

В Украине за последние сутки выявили 2462 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 156 797. За последние 24 часа от инфекции скончалось 33 человека, общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3211. Выздоровело уже 69 543 пациента, из них 650 – за последние сутки. Продолжают болеть 84 043 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, медицина, бюджет, Министерство финансов, лекарства, лечение, Всемирная организация здравоохранения, Сергей Марченко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия
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