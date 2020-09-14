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В Украине выявили почти 2,5 тыс. новых случаев COVID-19

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 156 797, умерли 3211 пациентов.

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Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Тернопольской области
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Тернопольской области
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2462 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 156 797. За последние 24 часа от инфекции скончалось 33 человека, общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3211. Выздоровело уже 69 543 пациента, из них 650 – за последние сутки. Продолжают болеть 84 043 человека.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Тернопольской (352), Харьковской (269) и Одесской (205) областях.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 4844;
  • Волынская область – 6353;
  • Днепропетровская область – 3342;
  • Донецкая область – 2101;
  • Житомирская область – 4390;
  • Закарпатская область – 8675;
  • Запорожская область – 2403;
  • Ивано-Франковская область – 11 357;
  • Киев – 17 429;
  • Киевская область – 6961;
  • Кировоградская область – 909;
  • Луганская область – 600;
  • Львовская область – 17 057;
  • Николаевская область – 2051;
  • Одесская область – 9687;
  • Полтавская область – 1223;
  • Ровенская область – 10 555;
  • Сумская область – 2502;
  • Тернопольская область – 9234;
  • Харьковская область – 12 853;
  • Херсонская область – 644;
  • Хмельницкая область – 4008;
  • Черкасская область – 2579;
  • Черновицкая область – 12 252;
  • Черниговская область – 2788.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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