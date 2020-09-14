В Украине выявили почти 2,5 тыс. новых случаев COVID-19

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 156 797, умерли 3211 пациентов.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Тернопольской области Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2462 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 156 797. За последние 24 часа от инфекции скончалось 33 человека, общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3211. Выздоровело уже 69 543 пациента, из них 650 – за последние сутки. Продолжают болеть 84 043 человека.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Тернопольской (352), Харьковской (269) и Одесской (205) областях.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4844;

Волынская область – 6353;

Днепропетровская область – 3342;

Донецкая область – 2101;

Житомирская область – 4390;

Закарпатская область – 8675;

Запорожская область – 2403;

Ивано-Франковская область – 11 357;

Киев – 17 429;

Киевская область – 6961;

Кировоградская область – 909;

Луганская область – 600;

Львовская область – 17 057;

Николаевская область – 2051;

Одесская область – 9687;

Полтавская область – 1223;

Ровенская область – 10 555;

Сумская область – 2502;

Тернопольская область – 9234;

Харьковская область – 12 853;

Херсонская область – 644;

Хмельницкая область – 4008;

Черкасская область – 2579;

Черновицкая область – 12 252;

Черниговская область – 2788.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.