В Украине выявили почти 2,5 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2462 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 156 797. За последние 24 часа от инфекции скончалось 33 человека, общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3211. Выздоровело уже 69 543 пациента, из них 650 – за последние сутки. Продолжают болеть 84 043 человека.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Тернопольской (352), Харьковской (269) и Одесской (205) областях.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.