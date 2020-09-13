В Украине увеличилось количество регионов, не готовых к ослаблению карантина

По данным Минздрава Украины на 13 сентября, к ослаблению карантина не готовы Киев и 19 областей. Днем ранее таких областей было на одну меньше.

По состоянию на 13 сентября в Украине к ослаблению карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции, не готовы 20 регионов. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

В регионах превышен допустимый порог заболеваемости на COVID-19 (количество инфицированных на 100 тыс. населения за последние 14 дней).

В пятерку худших по этому показателю попали Тернопольская (291,2), Черновицкая (219,2), Ивано-Франковская (161,2) области, город Киев (140,6) и Харьковская область (114,5).

Кроме того, к ослаблению карантина, по данным Минздрава, не готовы Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

12 сентября Минздрав вносил в число регионов, не готовых к послаблению карантина, 18 областей и Киев, сообщал "Укринформ". По сравнению с 1 сентября в этом списке не было Луганской области.

На утро 13 сентября общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 154 335, умерло 3178 человек, выздоровело уже 68 893 пациента.