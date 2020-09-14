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Шмыгаль рассказал, как возобновление учебного процесса повлияло на распространение COVID-19

В Украине 37 учреждений среднего образования проводят обучение дистанционно, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль: За прошлые сутки заболели 40 учеников и 32 учителя
Шмыгаль: За прошлые сутки заболели 40 учеников и 32 учителя
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

В Украине 501 класс находится на самоизоляции. Об этом 14 сентября на совещании президенту Украины Владимиру Зеленскому доложил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, сообщает сайт главы государства.

По словам Шмыгаля, 37 учреждений среднего образования проводят обучение дистанционно.

За прошлые сутки заболели 40 учеников и 32 учителя, а с начала нового учебного года лабораторно подтверждено 273 случая коронавирусной инфекции среди учеников и 296 – среди учителей.

Зеленский отметил, что в некоторых школах не хватает защитных масок. При этом, по словам главы государства, в регионах есть свыше 3 млрд грн, которые можно потратить на обеспечение учебных учреждений средствами индивидуальной защиты.

Шмыгаль в свою очередь сообщил, что правительство уже предложило парламенту поддержать законопроект, который вносит изменения в бюджет, и, среди прочего, позволяет использовать средства местных бюджетов на закупку средств индивидуальной защиты.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 26 августа в Украине продлили карантин до 1 ноября.

По состоянию на 10 сентября на самоизоляции в Украине находились 145 из более чем 199 тыс. классов.

К утру 14 сентября общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 156 797. Умерло 3211 человек (33 за последние сутки), выздоровело 69 543 пациента (650 за сутки).

Теги: Украина, школы, инфекция, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, самоизоляция
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