У Кернеса COVID-19, он в коме – СМИ

Городской голова Харькова Геннадий Кернес находится в коме, об этом 14 сентября сообщило ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента и харьковской мэрии.
Кернес находится в 17-й городской больнице с двусторонним воспалением легких. У него COVID-19, который протекает в крайне тяжелой форме.
Является ли кома искусственной или это следствие тяжести заболевания, источники не сообщили.
Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. Заболел, по данным источников, в первых числах сентября, а на прошлой неделе был госпитализирован.
Общественное сегодня сообщило со ссылкой на горсовет, что Кернес находится на больничном. Его диагноз в пресс-службе мэрии разглашать не стали.
61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске.