У Кернеса COVID-19, он в коме – СМИ

По информации ZN.UA, мэра Харькова Геннадия Кернеса поместили в 17-ю городскую больницу с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусной инфекцией. Городской голова уже три недели не появлялся на публике.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес находится в коме, об этом 14 сентября сообщило ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента и харьковской мэрии.

Кернес находится в 17-й городской больнице с двусторонним воспалением легких. У него COVID-19, который протекает в крайне тяжелой форме.

Является ли кома искусственной или это следствие тяжести заболевания, источники не сообщили.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. Заболел, по данным источников, в первых числах сентября, а на прошлой неделе был госпитализирован.

Общественное сегодня сообщило со ссылкой на горсовет, что Кернес находится на больничном. Его диагноз в пресс-службе мэрии разглашать не стали.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске.