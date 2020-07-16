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16 июля, 2020
 
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Добкин о Кернесе: Последние несколько лет мы друг друга с днем рождения не поздравляем

Политик Михаил Добкин считает, что им с харьковским мэром Геннадием Кернесом нужно отдохнуть друг от друга.

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Добкин: Есть в жизни периоды, когда нужно отдохнуть друг от друга
Добкин: Есть в жизни периоды, когда нужно отдохнуть друг от друга
Фото: dobkinmm / Instagram

Бывший народный депутат и экс-мэр Харькова Михаил Добкин заявил, что не поздравлял в этом году харьковского мэра Геннадия Кернеса с 61-летием. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Ходят Слухи".

По словам Добкина, он не в курсе, приглашал ли его Кернес на свой день рождения.

"Может быть, и звал. Я не смотрел почтовый ящик. Последние несколько лет мы друг друга с днем рождения не поздравляем. Мы же стали слишком взрослые и не хотим огорчать друг друга еще одним годом в копилку", – заявил он.

Политик подчеркнул, что между ним и Кернесом нет никакого конфликта.

"Есть в жизни периоды, когда нужно отдохнуть друг от друга. Для этого необязательно ругаться. Тот круг общения, который есть у меня, может быть ему неприятен, а его круг общения – мне неприятен", – подытожил он.

ВИДЕО
Видео: Ходят Слухи / YouTube

В марте 2006 года Добкин был избран Харьковским городским головой, победив на выборах действующего тогда мэра Владимира Шумилкина. Руководителем избирательного штаба был Геннадий Кернес, который затем был назначен секретарем Харьковского городского совета.

В марте 2010 года Михаил Добкин был назначен председателем Харьковской областной государственной администрации, а спустя четыре года написал заявление об увольнении с занимаемой должности в связи с намерением баллотироваться на пост президента Украины. В 2018 году Добкин переехал жить в Киев.

16 июня 2020 года Добкин заявил, что будет подавать свою кандидатуру на должность мэра Киева.

13 июля политик в рамках предвыборной кампании на должность мэра столицы Украины обнародовал проморолик.

Ныне действующий мэр Харькова Геннадий Кернес впервые был избран на эту должность в октябре 2010 года, а осенью 2015 года занял кресло мэра повторно.

В 2019 году в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Кернес прокомментировал политические амбиции Докбина.

"Он уже один раз попробовал себя кандидатом в президенты – хватит", – заявил Кернес.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

10 июня Кернес сообщил, что намерен в третий раз принять участие в выборах на должность мэра Харькова.

Теги: Михаил Добкин, Харьков, Геннадий Кернес
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