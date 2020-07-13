Добкин в образе байкера появился в предвыборном ролике

В ролике звучит знаменитая песня "Как тебя не любить, Киев мой!", а сам экс-нардеп Михаил Добкин едет на байке по столице и останавливается возле памятника основателям Киева.



16 июня Добкин заявил, что будет подавать свою кандидатуру на должность мэра Киева Скриншот: Добкин Михаил / Telegram

Бывший нардеп Михаил Добкин в рамках предвыборной кампании на должность мэра Киева перевоплотился в байкера в новом проморолике. Файл с видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

В ролике звучит музыка знаменитой песни "Як тебе не любити, Києве мій!", однако слова произведения изменены: "Як тебе не любили, Києве мій", поется в ролике. Сам политик едет на байке по столице и останавливается возле памятника основателям Киева.

Ролик в Facebook обнародовал журналист Евгений Хурсин.

16 июня Добкин заявил, что будет подавать свою кандидатуру на должность мэра Киева.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

О намерении баллотироваться на пост столичного мэра уже заявили четыре нардепа от "Слуги народа": Александр Дубинский, Александр Ткаченко (4 июня он был назначен министром культуры), Николай Тищенко и Ирина Верещук.