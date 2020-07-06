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Кернес перечислил 1,8 млн грн партии, от которой будет избираться мэром Харькова

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сделал денежный взнос в размере 1,8 млн грн в пользу политической партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков", об этом сообщил Харьковский антикоррупционный центр.

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Кернес третий раз будет баллотироваться на должность городского головы
Кернес третий раз будет баллотироваться на должность городского головы
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

23 июня городской голова Харькова Геннадий Кернес перевел 1,8 млн грн политической партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков", от которой будет баллотироваться в мэры города осенью, об этом со ссылкой на данные Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции сообщил Харьковский антикоррупционный центр в Facebook 6 июля.

"Это партия, которая ранее называлась "Унитарная европейская Украина", в октябре 2019 года ее перерегистрировали в Харькове. После того, как партия переехала в Харьков, изменился и ее контактный телефон. Сейчас у партии телефон +380504022738. Интересно, что этот телефон фигурирует в уголовном производстве об угрозах убийством и вымогательстве денег", – отметили в антикоррупционном центре.

https://www.facebook.com/anticor.kharkiv/posts/2716737971935745

По информации ХАЦ, следователи установили, что ивано-франковская фирма "Медэкс" с 2006-го по 2009 год получила в банке "Золотые ворота", влияние на который имел в том числе и Кернес, кредит на общую сумму $2 млн 250 тыс, указанный кредит фирма не вернула.

В дальнейшем в 2010 году банк "Золотые Ворота" передал право требования долга по кредитному договору фирме "Экспресс", зарегистрированной в Харькове. Директором ООО "Медэкс", по данным ХАЦ, в то время был Виктор Фищук.

"В апреле 2015 году в Ивано-Франковске неустановленное лицо угрожало физической расправой тогдашнему директору ООО "Медэкс", демонстрируя предмет, похожий на боевую гранату и требовало возврата денежных средств в соответствии с кредитным договором, заключенным с банком "Золотые Ворота". В сентябре 2015 неустановленное лицо бросило на приусадебный участок, принадлежит тогдашнему директору ООО "Медэкс", наступательную гранату РГД-5, которая в дальнейшем взорвалась", – отмечено в материалах судебного дела.

В мае 2016 была совершена попытка  убийства тогдашнего директора ООО – дом, в котором находился директор, был обстрелян из ручного гранатомета.

Осенью 2020 года Кернес третий раз будет баллотироваться на должность городского головы.

Геннадий Кернес родился в 1959 году. Городским головой Харькова был избран 31 октября 2010 года. 25 октября 2015 года с результатом 65,8% второй раз выиграл выборы харьковского городского головы.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Теги: Харьков, выборы, Геннадий Кернес
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