Кернес госпитализирован с коронавирусом, но "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме – горсовет

Врачи оценивают состояние городского головы Харькова Геннадия Кернеса как стабильно тяжелое; у него двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, рассказал директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко 15 сентября подтвердил, что мэр Харькова Геннадий Кернес госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Вчера был вызван в 17-ю больницу, где он находится – мы это подтверждаем, – и общался с Геннадием Адольфовичем, который очень много и очень громко смеялся над тем, что было распространено в интернете. Он просил меня лично встретиться с вами, чтобы опровергнуть все эти фейки. Он все читает, все видит, [...] просил передать, что он подтверждает коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких", – сказал Сидоренко на брифинге, который транслировало Общественное.

По его словам, "ни о какой коме или отеке мозга" речи не идет. Сидоренко назвал информацию об этом фейками, которые могут возникнуть в "больной и политически озабоченной голове".

Врачи оценивают состояние Кернеса как стабильно тяжелое, он не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, добавил Сидоренко. Он уточнил, что городской голова находится в больнице с 10 сентября.

В Facebook Кернес написал, что уверен в скором выздоровлении.

"В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку. Все планы в силе", – отметил он.