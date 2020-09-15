Кернес госпитализирован с коронавирусом, но "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме – горсовет

Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко 15 сентября подтвердил, что мэр Харькова Геннадий Кернес госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19.
"Вчера был вызван в 17-ю больницу, где он находится – мы это подтверждаем, – и общался с Геннадием Адольфовичем, который очень много и очень громко смеялся над тем, что было распространено в интернете. Он просил меня лично встретиться с вами, чтобы опровергнуть все эти фейки. Он все читает, все видит, [...] просил передать, что он подтверждает коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких", – сказал Сидоренко на брифинге, который транслировало Общественное.
По его словам, "ни о какой коме или отеке мозга" речи не идет. Сидоренко назвал информацию об этом фейками, которые могут возникнуть в "больной и политически озабоченной голове".
Врачи оценивают состояние Кернеса как стабильно тяжелое, он не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, добавил Сидоренко. Он уточнил, что городской голова находится в больнице с 10 сентября.
В Facebook Кернес написал, что уверен в скором выздоровлении.
"В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку. Все планы в силе", – отметил он.
Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел, а на прошлой неделе был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес в коме. В горсовете заявили: мэр на больничном, но полностью контролирует ситуацию в городе.