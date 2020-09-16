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СМИ сообщили, что у Кернеса случился инсульт. Его пресс-секретарь напомнила о врачебной тайне

ZN.ua написало, что несколько дней назад у мэра Харькова Геннадия Кернеса, который госпитализирован с COVID-19, случился инсульт. Его пресс-секретарь Татьяна Грузинская не подтвердила и не опровергла этого сообщения, заявив о конфиденциальности такой информации.

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Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа
Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

16 сентября издание ZN.ua, ссылаясь на источники в близком окружении мэра Харькова Геннадия Кернеса написало, что у него случился инсульт на фоне коронавируса. 

Инсульт якобы произошел несколько дней назад и вызвал нарушение речи "и не только". Пресс-секретарь Кернеса Татьяна Грузинская в комментарии изданию "ГОРДОН" напомнила о конфиденциальности информации о состоянии здоровья. 

"Состояние здоровья и диагноз – это личная информация и врачебная тайна", – сказала она.

Других деталей она не привела, но директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко рассказывал, что 14 сентября говорил с Кернесом. Мэр Харькова "очень много и очень громко смеялся" над сообщениями в СМИ о том, что он "в коме", заявил Сидоренко.

ZN.ua утверждает, что в горсовете "тщательно оберегают и скрывают" информацию о состоянии здоровья мэра. 

"Там растеряны не только по-человечески, но и политически – все произошло в канун местных выборов, на которых Геннадий Кернес выглядел безальтернативным кандидатом и победителем", – пишет автор статьи. 

Источники издания утверждают, что мэра Харькова хотят вывезти в Израиль или в Германию, но в условиях пандемии коронавируса больного COVID-19 Кернеса не соглашаются принять на лечение. 

Сидоренко 15 сентября говорил, что о вывозе на лечение за границу речи не идет, он лечится в Харькове. Сам Кернес в тот же день написал в Facebook, что уверен в скором выздоровлении. 

https://www.facebook.com/gennadykernes/posts/2765642576872284

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел, а на прошлой неделе был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес в коме. В горсовете заявили: мэр на больничном, но полностью контролирует ситуацию в городе.

15 сентября Сидоренко подтвердил, что Кернес госпитализирован с COVID-19. Состояние здоровья эмра Харькова оценивают как стабильно тяжелое, он не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, добавил Сидоренко. 

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, здоровье, инсульт, коронавирус, диагноз
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