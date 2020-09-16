Больного COVID-19 Кернеса перевозят в Германию – СМИ и соцсети

Харьковские паблики и медиа публикуют видео из района аэропорта, куда приехали машины скорой помощи. Вероятно, мэра Геннадия Кернеса специальным самолетом отправят в Германию для дальнейшего лечения. Это тот же борт, который перевез в Берлин отравленного российского оппозиционера Алексея Навального, отмечает Общественное.

16 сентября в аэропорту Харькова приземлился медицинский борт из Нюрнберга, который, предположительно, должен перевезти харьковского городского голову Геннадия Кернеса на лечение в ФРГ. У Кернеса диагностирована коронавирусная инфекция.

Как отмечает Общественное, самолет Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group, перевозил в Германию российского политика Алексея Навального после отравления.

У терминала аэропорта стоят автомобили с номерами "0202", которыми пользуются охрана и окружение городского головы, информирует корреспондент телеканала.

В Telegram-каналах размещают видео машин скорой помощи, направлявшихся из района 17-й городской больницы.

Около 20.00 машины скорой помощи прибыли в аэропорт, информирует медиагруппа "Объектив".

Издание Kharkiv Today писало днем 16 сентября, что на медицинских консилиумах приняли решение о необходимости транспортировки Кернеса за границу. На фоне основного заболевания Кернеса, который с 2014 года прикован к инвалидному креслу, лечение COVID-19 затруднено, сказал источник издания. По его информации, мэр сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, что требует особых условий перевозки.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел, а на прошлой неделе был госпитализирован с двухсторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес в коме. В горсовете заявили: мэр на больничном, но полностью контролирует ситуацию в городе.